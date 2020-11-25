Danıştay'a saldırı düzenleyen Alparslan Aslan'a verilen ceza onandı
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Danıştay'a 2006'da saldırı düzenleyen Alparslan Aslan'a verilen "ağırlaştırılmış müebbet" ve 72 yıl hapis cezasını onadı.Abone ol
17 Mayıs 2006'da Alparslan Aslan tarafından düzenlenen saldırı sonucu Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.
2018'deki karar duruşmasında ise sanık Alparslan Aslan, "kamu görevlisini yerine getirdiği görev nedeniyle tasarlayarak öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası, ayrıca silahla yaraladığı Daire Başkanı Mustafa Birden, üyeler Ayla Gönenç ve Ayfer Özdemir ile tetkik hakimi Ahmet Çobanoğlu'na yönelik eylemlerine ilişkin "kamu görevlisini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 72 yıl hapis cezası almıştı.
Karar onandı
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Danıştay'a 2006'da saldırı düzenleyen Alparslan Aslan'a verilen "ağırlaştırılmış müebbet" ve 72 yıl hapis cezasını onadı.