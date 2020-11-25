Koronavirüs vaka sayısı patladı! İstanbul'da harita kırmızı oldu

Koronavirüs dünyanın kabusu olmaya devam ediyor. Öte yandan Türkiye'de de can kaybı ve vaka sayısındaki artış sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasındaki yoğunluk haritasında İstanbul kıpkırmızı oldu. Ayrıca, risk bulunmayan yerlerin de ormanlar olduğu görüldü.

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Koronavirüs nedeniyle Türkiye’de yaşanan can kaybı ve yeni hasta sayısı rekor kırdı. Son açıklanan tabloda 161 kişi hayatını kaybederken 7 bin 381 yeni hasta tespit edildi.

Koronavirüsün yayılımını gösteren ‘Hayat Eve Sığar' uygulamasına göre İstanbul geneli riskli...

İstanbul’da risksiz görülen alanlar ise sadece yerleşimin olmadığı deniz ve ormanlık alanlar olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca: Artış kontrol altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,İstanbul’da sağlık yöneticileriyle yaptığı toplantıyla ilgili paylaşımında "İstanbul sağlık yöneticileriyle yaptığımız değerlendirmede, çabalarımızın sonuç vermeye başladığını gördük. Artan test sayıları, filyasyon hızı, sağlık çalışanlarının yoğun emeği ve tedbirlere gösterilen uyumla daha iyi bir noktadayız. Artış kontrol altında. Süreç hepimize bağlı." demişti.