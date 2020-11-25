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8 liranın üzerini gören dolar dar bantta hareket ediyor

Yeniden yükseliş trendine giren dolar/TL, güne 8 liranın hemen üzerinde başladı daha sonrasında 7.95 seviyelerine geriledi.

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Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz kararıyla 7.50'lere kadar gerileyen dolar/TL, bugüne de yükselişle başladı.

Dün piyasaların kapanışıyla birlikte 8 liranın üzerine doğru hareketlenen dolar, bu sabah 7.95-8.00 lira arasında hareket ediyor. Euro/TL için 9.47 seviyelerinden el değiştiriyor.

Son durum

Petrol fiyatları

Aşı çalışmalarına ilişkin haberler petrol fiyatlarının da hızlı yükselmesine neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 4.3 değer kazanmasının ardından bugün de yüzde 0.5 artışla 48.6 dolara çıkarak marttan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

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