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UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı

Demir Grup Sivasspor'un Azerbaycan ekibi Karabağ'a konuk olacağı turnuvada yarın 24 karşılaşma yapılacak.

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UEFA Avrupa Ligi gruplarında 4. hafta maçları yarın oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.

I Grubu'nda çıktığı 3 maçta 3 puan toplayan turnuvadaki tek Türk temsilcisi Demir Grup Sivasspor, Azerbaycan'ın Karabağ takımına konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele, saat 20.55'te başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.55 CSKA Sofya (Bulgaristan) - Young Boys (İsviçre)

20.55 Molde (Norveç) - Arsenal (İngiltere)

20.55 Braga (Portekiz) - Leicester City (İngiltere)

20.55 AEK (Yunanistan) - Zorya (Ukrayna)

20.55 Sparta Prag (Çekya) - Celtic (İskoçya)

20.55 Lille (Fransa) - Milan (İtalya)

20.55 Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Villarreal (İspanya)

20.55 Karabağ (Azerbaycan) - Demir Grup Sivasspor

20.55 LASK (Avusturya) - Antwerp (Belçika)

20.55 Wolfsberger (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

20.55 CSKA Moskova (Rusya) - Feyenoord (Hollanda)

20.55 Slovan Liberec (Slovakya) - Hoffenheim (Almanya)

20.55 Gent (Belçika) - Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Cluj (Romanya) - Roma (İtalya)

23.00 Dundalk (İrlanda) - Rapid Wien (Avusturya)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

23.00 Nice (Fransa) - Slavia Prag (Çekya)

23.00 Standard Liege (Belçika) - Lech Poznan (Polonya)

23.00 Rangers (İskoçya) - Benfica (Portekiz)

23.00 PSV (Hollanda) - PAOK (Yunanistan)

23.00 Granada (İspanya) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Napoli (İtalya) - Rijeka (Hırvatistan)

23.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Ludogorets (Bulgaristan)

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