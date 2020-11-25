Abdulhamit Gül'den Türk gemisinde hukuk dışı aramaya tepki

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Akdeniz'de Türk gemisinde yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin yaptığı açıklamada ''Libya'ya giden ticari gemimize yapılan müdahale yetkisiz ve hukuksuzdur. Uluslararası hukuka dayalı tüm haklarımızı kullanacağız.'' ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Akdeniz'de Türk gemisinde yapılan hukuk dışı arama ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Gül, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Libya’ya seyreden ticari gemimize yapılan müdahale yetkisizdir, hukuksuzdur. Uluslararası hukuka dayalı tüm haklarımızı Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak kullanacağız. Bu girişimler, hukuk tanımaz eylemler, ülkemizi uluslararası hukukun yanında olan kararlı tavrından asla vazgeçtiremeyecektir.”

'80 günden 55 güne düştü'

Bakan Gül ayrıca, ''2020'de kadına karşı işlenen suç soruşturmalarının ortalama tamamlanma süresi 80 günden 55 güne düştü." dedi.

Hulusi Akar ne demişti

Bakan Akar, ''Akdeniz'deki olay uluslararası hukuka aykırıdır, yanlış yapılmıştır. Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır. Türk ticari gemilerinin güvenliği için tedbirler üzerinde çalışıyoruz.'' dedi.