Münevver Arınç kimdir Bülent Arınç'ın eşi ve çocukları kimdir?

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti. Bu gelişmenin ardından birçok vatandaş Bülent Arınç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında eşi ve çocukları kimdir araştırması yaptı. İşte Bülent Arınç'ın hayatı ve siyasi geçmişi...

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Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arınç'ın istifasını kabul ettiğini açıkladı. Son günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Bülent Arınç'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Bülent Arınç'ın görevi nedir?

Bülent Arınç kimdir: Bülent Arınç, 25 Mayıs 1948'de Bursa'da doğdu. Babasının adı İbrahim, annesinin adı Ayşe Sevdiye'dir. 2 Eylül 1979'dan beri Münevver Arınç ile evlidir. Mücahit Arınç, Ayşenur Arınç, Mehmet Fatih Arınç adında 3 çocukları vardır. (Mehmet Fatih Arınç, 1997'de geçirdiği trafik kazası sonucu 16 yaşında hayatını kaybetti). Bülent Arınç, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra serbest avukatlık yaptı. Daha sonra ise Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu.

Koronavirüs salgını sırasında 10 Eylül 2020 tarihinde covid-19 teşhisi kondu ve tedavi gördü.

Siyasi Hayatı

2002 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Manisa milletvekili olarak mecliste yer aldı. Kasım 2002 TBMM Başkanlığı seçiminde AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayı oldu. Yapılan seçimde TBMM Başkanı seçildi. 8 Ekim 2004 tarihinde yapılan TBMM Başkanlığı seçiminde tekrar seçildi.

23. Dönemde Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Başkanı oldu. TBMM Başkanlık Koltuğunda Oturdu.

Kasım 2002'de yapılan TBMM Başkanlığı seçiminde AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayı oldu; birinci turda 369 oy alarak TBMM'nin 22. Başkanı seçildi. 8 Ekim 2004 tarihinde yapılan TBMM Başkanlığı seçiminde aynı göreve yeniden seçildi ve görevini 22 Temmuz 2007 tarihine kadar sürdürdü.

"Her türlü reformu destekleyeceğimin bilinmesini isterim"



Bülent Arınç istifasının ardından şu şekilde konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin ülke yararına yapacağı her türlü çalışmayı, milletin faydasına olacak her türlü reformu destekleyeceğimin bilinmesini isterim. Hayatım boyunca doğru söz, doğru ilke, dürüstlük ve vicdanımın sesi rehberim oldu. Bu yüzden çok bedel ödedim ama bundan asla vazgeçmedim. Bundan sonra da vazgeçmeyeceğim."