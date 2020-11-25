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Çin’de 4 bin yıllık tahıl ambarları bulundu

Anadolu Ajansı

ÇİN’in orta kesiminde yaklaşık 4 bin yıllık tahıl ambarları bulundu.

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Xinhua ajansının haberine göre, Hınan eyaletine bağlı Coukou kentindeki Şıcuang bölgesinde 100 bin metrekarelik alanda arkeolojik çalışmalar yapıldı. 

Temmuzdan bu yana yürütülen kazı çalışmaları sonucunda, toplam 5 bin 600 metrekarelik alanı kaplayan 28 ambar ortaya çıkarılırken ambarların zemininde darı kalıntılarına rastlandı. 

"Karbon 14" çalışması sonucunda, ambarların milattan önce 2070 ve 1600 yıllarında bölgede hüküm süren Şia Hanedanlığı döneminde inşa edildiği belirlendi. 

Keşfin, Çin'in o dönemdeki tahıl yönetimi ve vergi sistemi hakkında önemli bilgiler vereceği düşünülüyor. 

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