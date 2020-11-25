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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi! İlk yerli aşı kullanıma hazır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşıyla ilgili müjdeyi verdi. Koca, "2015 yılından beri yürütülen çalışmalar ilk sonuçlarını verdi. Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız kullanıma hazır" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Uluslararası Standartlarda ilk yerli aşımız Olan Tetanos-Difteri Aşısı kullanıma hazır" dedi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yerelleşme ve millileşme politikası doğrultusunda Bakanlığımızın desteğiyle 2015 yılından beri yürütülen çalışmalar ilk sonuçlarını verdi. Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız kullanıma hazır" ifadelerini kullandı.

"Bakanlığımızın onaylayıp desteklediği proje ilk ürünlerini verdi" diyen Bakan Koca "Teknoloji transferini de kapsayan aşı çalışması başarıyla sonuçlandı. Erişkin tipi Tetanos-Difteri aşısının tüm üretim süreçleri tamamen yerli imkanlarla tamamlandı." dedi.

Süreç yeni müjdelerle devam edecek

Ankara’nın Akyurt ilçesinde 2015 yılında başlanan proje kapsamında yüklenici firma Turk İlaç'ın, ilk dolumu 2017’de yaptığını belirten Bakan Koca şunları dedi: "İyi Üretim Prosesi (GMP) belgesi olan tesislerde antijen üretimi de dahil tüm süreçler yerli imkanlarla tamamlanarak üretime geçildi. Gerekli kalite denetimleri yapılan ve uygunluğu onaylanan erişkin tipi Tetanos-Difteri aşısının ilk teslimatı Bakanlığımıza yapıldı.
Böylece yerli aşı üretiminin gündemde olduğu bir dönemde bu alanda önemli bir başarıya imza atılmış oldu. Yerlileşme politikası çerçevesinde başlattığımız yerli aşı üretimine yönelik süreç yeni müjdelerle devam edecek. Hayırlı olsun."

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