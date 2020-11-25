Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü'den bomba Çin aşısı açıklaması: Gönüllüyüm

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, katıldığı canlı yayında son tedbirlere ve koronavirüs aşısına ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. 'Aymazlık devam ediyor' diyen Özlü, asıl bulaşmanın tanıdıklardan olduğunu söyledi. Özlü, Bilim Kurulu toplantısından da yeni kısıtlama kararının çıkmayacağını belirtti.

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Koronavirüs vaka sayısının yükselişe geçmesi ile birlikte yeni tedbir kararları da art arda alındı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü katıldığı canlı yayında bu tedbirlere ilişkin konuştu ve sonucun önümüzdeki haftalarda belli olacağını söyledi. Ev içi bulaşmalara dikkat çeken Özlü, Çin aşısı için de gönüllü olduğunu ifade etti.

"Bu aşıyı yaptırırken karambole gelmeyeceğiz. Aşıyı olunca rahat oluyorsunuz, baskı kalkıyor. Aşıya ulaşabilir olduğu halde 'aşı olmam' demek fırsatı kaçırmak olur." ifadelerini kullanan Özlü yeni tedbirlerle birlikte bir hafta içinde vaka sayılarında düşme olabileceğini söyledi. İşte Prof. Özlü'nün açıklamaları:

İşler iyi gitmiyor. Bizde değil dünyada da iyi gitmiyor. Vaka sayıları bizde de hızlı şekilde artıyor. Dün 161 kişi hayatını kaybetti. Buna rağmen aymazlık devam ediyor. Hiçbir şey yokmuş gibi insanlar bir arada. Bulaşmada en önemli mekanizma yeme ve içme.

"Asıl bulaşma tanıdıklardan oluyor"

Temas azaldı insanlar maske konusunda dikkatliler. Asıl bulaşma tanıdıklardan, yakınlardan oluyor. Aileniz de olsa yemeği birlikte yemeyin.

"Çin'den gelen aşıyı denemek için gönüllüyüm"

Çin'den gelen aşıyı denemek için gönüllüyüm. Aşıyı olmakta fayda var. Aşılar güvenli. Zarar görmeyecek olmamız yeterlidir. Çin aşısı 10 binin üzerinde insana uygulanacak. Bu aşıyı yaptırırken karambole gelmeyeceğiz. Ne kadar başarılı olduğunu da göreceğiz. Yeter ki aşıya ulaşabilelim. Aşıyı olunca rahat oluyorsunuz, baskı kalkıyor. Aşıya ulaşabilir olduğu halde 'aşı olmam' demek fırsatı kaçırmak olur.

"Aşı ücretsiz olacak"

Aşıların ne kadar koruduğu belli değil. Ne olursa olsun aşı yaptırdığımızda korunmuş olacağız. Toplumda salgın dursun diyorsak iş zor. Türkiye'de aşının ücretsiz olarak uygulanacağını biliyorum. Türkiye'de sağlık sigortası çok kapsamlı. Devlet halkının sağlığı için masrafı yapıyor. Aşılara da ücretsiz ulaşılıyor. Bu aşının da ücretli olacağını sanmıyorum.

Yeni kısıtlamalar olacak mı?

Bilim Kurulu toplantısında yeni kısıtlama olacağını sanmıyorum. Komple kapanma sanmıyorum. Tedbirlerin sonuçlarını görmüyoruz. Bugünkü sonuçlar 15 günkü sonuçları yansıtıyor. Hareketlilik kısıtlandı. Tedbirlerin sonuçları tabloya yansımadı. Bir hafta içinde düşmeyi görebiliriz.