Koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 60 milyon 108 bini geçti

Dünyada koronavirüs aşı çalışmalarında güzel haberler gelirken Covid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı da 60 milyon 108 bini aştı.

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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 414 bin 925 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 60 milyon 108 bin 193’e çıkarken, virüs saptanan 41 milyon 556 bin 897 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 12 milyon 956 bin 783 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 265 bin 943 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 222 bin 216), Brezilya (6 milyon 121 bin 449), Fransa (2 milyon 153 bin 815), Rusya (2 milyon 138 bin 828), İspanya (1 milyon 614 bin 126), İngiltere (1 milyon 538 bin 794), İtalya (1 milyon 455 bin 22), Arjantin (1 milyon 381 bin 795), Kolombiya (1 milyon 262 bin 494), Meksika (1 milyon 60 bin 152), Almanya (962 bin 906) Peru (952 bin 439), Polonya (909 bin 66), İran (880 bin 542), Güney Afrika (772 bin 252), Ukrayna (647 bin 976), Belçika (561 bin 803), Şili (543 bin 87), Irak (539 bin 749) , Endonezya (506 bin 302) ve Çekya (502 bin 534).”

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (170 bin 179), Hindistan (134 bin 743), Meksika (102 bin 739), İngiltere (55 bin 838), İtalya (51 bin 306), Fransa (50 bin 237), İran (45 bin 738), İspanya (43 bin 668), Arjantin (37 bin 432), Rusya (37 bin 31), Peru (35 bin 685), Kolombiya (35 bin 677), Güney Afrika (21 bin 83), Endonezya (16 bin 111), Belçika (15 bin 938), Şili (15 bin 131), Almanya (14 bin 965), Polonya (14 bin 314), Ekvador (13 bin 264), Türkiye (12 bin 672), Irak (12 bin 31), Kanada (11 bin 618), Ukrayna (11 bin 263) ve Romanya (10 bin 373).”

Tedavisi süren hasta sayısı 17 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 tedavisi görenlerin sayısı 17 milyonu 136 bin 371’a ulaştı.

Tedavi görenlerin 17 milyon 32 bin 893’ünde hastalık belirtileri hafif seyrederken, 103 bin 478 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması, ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.

ABD, tedavi altındaki 5 milyon 51 bin 756 kişiyle aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke oldu.

Tedavisi süren vaka sayısına göre, ABD'yi 1 milyon 948 bin 899 ile Fransa, 798 bin 386 ile İtalya, 509 bin 296 ile Belçika, 475 bin 252 ile Brezilya, 467 bin 126 ile Rusya, 444 bin 702 ile Hindistan, 440 bin 35 ile Polonya, 337 bin 355 ile Ukrayna, 311 bin 241 ile Almanya, 217 bin 89 ile İran, 165 bin 897 ile Meksika ve 133 bin 853 ile Macaristan izledi.

Dünyada tedavisi süren Kovid-19 hastalarının sayısı 7 Nisan'da 1 milyonu, 30 Nisan'da 2 milyonu, 30 Mayıs'ta 3 milyonu, 26 Haziran'da 4 milyonu, 15 Temmuz'da 5 milyonu, 2 Ağustos'ta 6 milyonu, 5 Eylül'de 7 milyonu, 9 Ekim'de 8 milyonu, 18 Ekim'de 9 milyonu ve 24 Ekim'de ise 10 milyonu aşmıştı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.