CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk koronavirüs tedavisi gördüğünü açıkladı

CNN Türk ekranlarından tanınan Fulya Öztürk, koronavirüs testinin pozitif çıktığını hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

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Son dönemde Azerbaycan'dan sıcak gelişmeleri aktaran CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk sahadaki görevini tamamlamasının ardından Azerbaycan'dan dönmeden önce koronavirüs testi yaptırdı. Öztürk test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Dağlık Karabağ zaferinin ardından kalabalık içerisine girmek zorunda kaldığı için koronavirüse yakalandığını aktaran Öztürk, sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

"Açık söyleyeyim, özel hastanelerde bile yer bulmakta zorlandım"

Fulya Öztürk, test sonucunun pozitif olduğunu öğrenmesinin ardından hemen tedaviye başlandığını aktararak, "Açık söyleyeyim, özel hastanelerde bile yer bulmakta zorlandım. En sonunda Acıbadem Taksim Hastanesi'nden cevap geldi. Ve oraya taşındım." dedi.

Tedavi sürecine odaklanmak istediği için kimseye haber vermediğini dile getiren Öztürk, "Aldığım önlemler sayesinde süreci hafif geçiriyorum. Kan tahlillerim ilk etapta kötü gelmiş olsa da düzeldi. Bugün 7. günüm hastaneden taburcu oluyorum. Semptomlarsa, kemik ağrısı, özellikle bacak ağrısı, hafif nefes darlığı yaşadım. Şimdi iyiyim." ifadelerini kullandı.

"Bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum"

Fulya Öztürk, aldığı ilaçların yüzünde kızarıklığa neden olduğunu belirterek, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu sessiz, sakin geçirdiğim süreçte, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'dan aldığım telefonlar bana güç verdi. Aldığım manevi destek çok değerliydi. Bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Rabbim tüm hastalara şifa versin"