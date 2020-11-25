Altın düşecek mi yükselecek mi? Piyasa Uzmanı İslam Memiş uyardı: Açıkta kalmayın

Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları tekrar düşüşe geçti. Şu sıralar altın yatırımcısının en merak ettiği soru; Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Para ve Piyasa Uzmanı Mete Metiş, altının geleceği ile ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu.

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Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sürüyor. Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan altın fiyatları yeni hafta da 474 lira sınırına kadar çıksa da yeniden 462 liraya indi. Çeyrek altın ise 464 liradan işlem görüyor. Merkez Bankası'nın 475 baz puanlık faiz artırımından sonra düşüşe geçen altın fiyatları şimdi de altının ons fiyatlarındaki düşüşünden etkilendi. Altının ons fiyatı 1806 dolar seviyesine geldi.

Altın uzmanı Memiş uyardı: Açıkta kalmayın

Altın fiyatları, ons fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle durağanlığını sürdürüyor. Gram altın 462 liradan satılırken, çeyrek altın 764 liradan, cumhuriyet altını 3 bin 112 liradan işlem görüyor. 22 ayar bileziğin gram fiyatı 423 liradan, 14 ayar gram altın ise 270 liradan satılıyor. Uzmanlar, altın fiyatlarının uzun vadede yükseleceğini öngörüyor.

Altın uzmanı İslam Memiş sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda yatırımcılara açıkta kalmayın uyarısında bulundu.

Aceleci olan yatırımcılara kıza Altın uzmanı İslam Memiş, "Piyasayı bilmeyenler, ısrarla biliyorum lafları yok mu. Kısa vadeli beklentilere, sabah olsun diye bakmaları. Kardeşim, al-sat yaparak ters köşe oluyorsun, olacaksın da. Kısa vadeli öngörülerimi, senin için değil, piyasa için yapıyorum" İfadelerini kullandı.