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BAE, Türkiye de dahil 13 ülke vatandaşına vize vermeyi durdurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye de dahil çoğunlukla Müslüman nüfusa sahip 13 ülke vatandaşına yeni vize vermeyi durdurdu.

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Reuters tarafından görülen, kamuya ait iş merkezindeki şirketlere gönderilen belge 18 Kasım’da yürürlüğe giren göçmen genelgesine atıfta bulunuyor.

Belgeye göre Türkiye, Afganistan, Libya ve Yemen’i de içeren 13 ülkenin vatandaşlarının bir sonraki emre kadar iş ve ziyaret vize başvuruları durduruldu.

Vize yasağında istisna var mı?

Vize yasağı Cezayir, Kenya, Irak, İran, Suriye, Somali, Lübnan, Pakistan, ve Tunus’u da kapsıyor. Vize yasağına istisnaların olup olmadığı belli değil.

Resmi bir açıklama yapılmadı

Reuters’ın ulaştığı BAE Federal Kimlik ve Vatandaşlık Kurumu konuya ilişkin bir açıklama yapmadı. Konuya ilişkin bir kaynak Reuters’a yaptığı açıklamada Afganistan, Pakistan ve diğer bazı ülkelerin vatandaşlarına güvenlik endişeleri nedeniyle yeni vize verilmesinin geçici olarak durdurulduğunu ifade etti. Kaynak bu endişelerin neler olduğunu belirtmese de vize yasağının kısa sürmesinin beklendiğini söyledi.

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