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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'de bu hafta yaşanacak Fenerbahçe-Beşiktaş arasındaki derbi heyecanını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

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Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı. 29 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Tugay Kaan Numanoğlu, Süper Lig'de en son 30 Ekim'de Trabzonspor - Kasımpaşa maçında görev aldı.

Süper Lig'de diğer karşılaşmaların hakemi şöyle:

27 Kasım Cuma

19.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

28 Kasım Cumartesi

13.30 Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

16.00 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler

19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

29 Kasım Pazar

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fraport-TAV Antalyaspor: Ali Şansalan

16.00 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Bahattin Şimşek

16.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

30 Kasım Pazartesi

19.30 Demir Grup Sivasspor - Göztepe: Serkan Tokat

19.30 Hes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy

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