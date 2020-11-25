Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!
Süper Lig'de bu hafta yaşanacak Fenerbahçe-Beşiktaş arasındaki derbi heyecanını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.Abone ol
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı. 29 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Tugay Kaan Numanoğlu, Süper Lig'de en son 30 Ekim'de Trabzonspor - Kasımpaşa maçında görev aldı.
Süper Lig'de diğer karşılaşmaların hakemi şöyle:
27 Kasım Cuma
19.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
28 Kasım Cumartesi
13.30 Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
16.00 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler
19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
29 Kasım Pazar
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fraport-TAV Antalyaspor: Ali Şansalan
16.00 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Bahattin Şimşek
16.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
30 Kasım Pazartesi
19.30 Demir Grup Sivasspor - Göztepe: Serkan Tokat
19.30 Hes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy