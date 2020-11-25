BAE, Türkiye dahil 13 ülkenin vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Türkiye de dahil olmak üzere çoğunlukla Müslüman nüfusa sahip 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize vermeyi durdurdu.

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Birleşik Arap Emirlikleri 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize vermeyi durdurdu. Reuters tarafından görülen, kamuya ait iş merkezindeki şirketlere gönderilen belge 18 Kasım’da yürürlüğe giren göçmen genelgesine atıfta bulunuyor.

Belgeye göre Türkiye, Afganistan, Libya ve Yemen’i de içeren 13 ülkenin vatandaşlarının bir sonraki emre kadar iş ve ziyaret vize başvuruları durduruldu.

Vize yasağı Cezayir, Kenya, Irak, İran, Suriye, Somali, Lübnan, Pakistan, ve Tunus’u da kapsıyor. Vize yasağına istisnaların olup olmadığı belli değil.

Resmi bir açıklama yapılmadı

Reuters’ın ulaştığı BAE Federal Kimlik ve Vatandaşlık Kurumu konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Konuya ilişkin bir kaynak yaptığı açıklamada Afganistan, Pakistan ve diğer bazı ülkelerin vatandaşlarına güvenlik endişeleri nedeniyle yeni vize verilmesinin geçici olarak durdurulduğunu ifade etti. Kaynak bu endişelerin neler olduğunu belirtmese de vize yasağının kısa sürmesinin beklendiğini söyledi.