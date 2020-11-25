BIST 1.339
DOLAR 7,96
EURO 9,47
ALTIN 463,05
HABER /  DÜNYA
ADV Mediamarkt'ın %70'e varan indirim fırsatını kaçırmayın

BAE, Türkiye dahil 13 ülkenin vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Türkiye de dahil olmak üzere çoğunlukla Müslüman nüfusa sahip 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize vermeyi durdurdu.

Abone ol

Birleşik Arap Emirlikleri 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize vermeyi durdurdu. Reuters tarafından görülen, kamuya ait iş merkezindeki şirketlere gönderilen belge 18 Kasım’da yürürlüğe giren göçmen genelgesine atıfta bulunuyor.

Belgeye göre Türkiye, Afganistan, Libya ve Yemen’i de içeren 13 ülkenin vatandaşlarının bir sonraki emre kadar iş ve ziyaret vize başvuruları durduruldu.

Vize yasağı Cezayir, Kenya, Irak, İran, Suriye, Somali, Lübnan, Pakistan, ve Tunus’u da kapsıyor. Vize yasağına istisnaların olup olmadığı belli değil.

Resmi bir açıklama yapılmadı

Reuters’ın ulaştığı BAE Federal Kimlik ve Vatandaşlık Kurumu konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Konuya ilişkin bir kaynak yaptığı açıklamada Afganistan, Pakistan ve diğer bazı ülkelerin vatandaşlarına güvenlik endişeleri nedeniyle yeni vize verilmesinin geçici olarak durdurulduğunu ifade etti. Kaynak bu endişelerin neler olduğunu belirtmese de vize yasağının kısa sürmesinin beklendiğini söyledi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara'da koronavirüs paniği! Ekipler alarma geçti üzerinde yazan isimler korkuttu
Davutoğlu’ndan Erdoğan’a soru: Ülkeyi siz mi yönetiyorsunuz Bahçeli mi?
Altın düşecek mi yükselecek mi? Piyasa Uzmanı İslam Memiş uyardı: Açıkta kalmayın
TBMM Genel Kurulu'nda 'Alaattin Çakıcı ve Kürdistan' tartışması
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü'den bomba Çin aşısı açıklaması: Gönüllüyüm
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi! İlk yerli aşı kullanıma hazır
ÖNCEKİ HABERLER
Edirne'de koronavirüs tedavisi gören adam intihar etti babası acıyı kaldıramadı
Kocası makasla saldırdı kanlar içinde kaldı
Serdar Aksoy nerelidir kimdir Menemen Belediye Başkanı hangi partiden?
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!
Katarlı bilgisayar mühendisi namaz kılmayı öğreten 'akıllı seccade' tasarladı
Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi branşlara yapılacak?
Yorumlar