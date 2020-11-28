İzdivaç programlarına katılmıştı damat adayı Medet Batal Beşiktaş'ta suçüstü yakalandı

Çalışmalarda ünlü isim ve yapım firmaların adını taşıyan kartvizitler bastırarak dolandırıcılık yaptığı ve sokak hayvanları yaranına kullanılacağını belirterek yardımseverlerden para topladığı öğrenilen Batal’ın, Tolga Saygın adını kullanarak İstanbul’un Başakşehir ve Şişli ilçeleri başta olmak üzere Sakarya, Mersin, Ankara ve İzmir’de çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi.