2021 Trafik cezası, araç muayenesi, pasaport ve ehliyet harcı zammı yüzde 9.11 oldu

28 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazetede 2021 yılı vergi, harç, cezalara uygulanacak olan yeniden değerleme oranını yayınlandı. Buna göre araç muayenesinden vergisine, cep telefonu, pasaport, ehliyet harcından tapu ve emlak vergisine kadar herşey 2021 tarihinde yüzde 9.11 oranında zamlanacak.

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Yeniden derleme oranı ile birlikte trafik cezaları, motorlu taşıt vergisi (MTV), cep telefonları, pasaport, araç muayene ücretleri, tapu harçları, emlak vergisi, atık su ve ehliyet harçları zamlanacak. Yolcu beraberinde yurt dışından getirilen cep telefonları için 1.839 lira yerine 2.006 lira harç ödenecek. Ehliyet harçları da yüzde 9,11 artışla A sınıfı için 271 liraya, B sınıfı 820 liraya, çıkacak. Tapu harcı 381 lira olacak.

Yeni yılda belediyelere ödenen Emlak Vergisine ise yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 4.55 oranında zam gelecek. Konutlarda çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 51 kuruş, diğer belediyelerde 38 kuruş olarak tahsil edilecek.

2021 yılı pasaport harçları

2021 yılı itibariyle pasaport harçları da yüzde 9.11 oranında zamlanacak. Buna göre pasaport harçları yeni yılda şöyle olacak:



6 aylık pasaport için harç bedeli 208 liradan 227,27 liraya çıkacak.

1 yıllık pasaport için harç bedeli 304 liradan 332,13 liraya çıkacak.

2 yıllık pasaport için harç bedeli 497 liradan 542 liraya çıkacak.

3 yıllık pasaport için harç bedeli 705 liradan 770 liraya çıkacak.

4 yıl ve üzeri pasaportlar için harç bedeli 994 liradan 1.085 liraya çıkacak.

2021 yılı trafik cezaları

*Emniyet kemeri kullanmayanlar, yasak yere park edenler, araçtan çöp atanların para cezası: 144 lira

*Kırmızı ışıkta geçenler, seyahat halinde cep telefonuyla konuşanlar, tehlikeli bir şekilde şerit değiştirenler, ehliyeti yanında bulundurmayanların trafik cezası: 314 lira

*Radara hız sınırının yüzde 10-30'unu aşarak yakalanmanın cezası: 314 lira

*Hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmanın cezası: 1.340 lira

*Alkollü araç kullanmanın cezası: 1.340 lira-2.698 lira

*Tehlikeli araç kullanmanın cezası: 1.340 lira

2021 yılı araç muayene ücretleri

*Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler: 504,69 lira

*Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar: 373,70 lira

*Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler: 190,54 lira

2021 yılı MTV oranları

*1-3 yaş 1.600 cc araçlardan vergisiz fiyatı 51.800 lirayı aşanların ödediği *1.678 liralık MTV, 56.519 lirayı aşan araçlar için 1.831 liraya çıkacak.

*Bu yılki vergisiz fiyatı 90.800 lirayı aşan araçlar ödeyeceği MTV ise 3.881 lira olacak.

Engelli ve malul vatandaşların ÖTV'siz satın alabileceği araçların her türlü vergiler dahil satın alabileceği araç değeri 330 bin 821 lira olacak. Bu değer ve altındaki araçlar ÖTV'siz alınabilecek.