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Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı primi belli oldu

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi öncesi kesenin ağzını açtı. Siyah-beyazlı yönetimin futbolculara galibiyet almaları halinde 3 bin euro ödeme yapacak.

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Süper Lig'in 10. haftası dev bir derbi mücadelesine sahne olacak. Ligde bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de oynanacak kritik mücadele öncesi Beşiktaş, topladığı 13 puanla 7. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip zirve yarışına ortak olmak için sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak.

Derbi primi belirlendi
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin geçtiğimiz günlerde futbolcuların alacaklarının büyük bir kısmını hesaplarına yatırttığı belirtilirken dev derbi öncesinde de futbolculara prim sözü verdiği öğrenildi. Maçtan 3 puanla ayrılması halinde yönetimin futbolculara kişi başı 3 bin euro (28 bin lira) ödeme yapacağını duyurduğu kaydedildi.

Galibiyet primi 2 katına çıktı
Normal galibiyetlere 25 bin TL prim uygulaması yapan siyah-beyazlı yönetimin, bu rakamı iki katına çıkarması bekleniyor. Diğer yandan Başkan Çebi'nin karşılaşma öncesi takımın iki aylık maaşları ile ilgili ödeme planı yaptığı kaydedildi.

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