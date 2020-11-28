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Hayranları Maradona'nın portresini kafalarına kazıttı

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölüm haberiyle hayranları yasa boğuldu. 60 yaşında hayatını kaybeden Maradona'nın hayranları, Bogota'daki berberlerde kafalarına portresini kazıttı.

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Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, önceki gün yaşamını yitirdi. Geçirdiği kalp krizi sonrası 60 yaşında hayata veda eden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, ardında unutulmayacak bir kariyer bıraktı.

Futbolculuğu döneminde Boca Juniors, Barcelona ve Napoli formalarıyla 9 kupa şampiyonluğu yaşayan, Arjantin Milli Takımı'yla 1986 Dünya Kupası'nı kaldırma başarısını gösteren Maradona, dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Kafalarına portresini kazıttılar
Arjantinli efsane futbolcunun ölüm haberi, hayranlarını da yasa boğdu. Maradona'nın hayranları, Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki berberlerde kafalarına portresini kazıttı.

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