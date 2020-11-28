BIST 1.329
DOLAR 7,81
EURO 9,35
ALTIN 449,55
HABER /  YEREL
ADV Boyner'den Şahane Cuma indirimleri
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Bursa'da iki grup arasında silahlı çatışma: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı

BURSA’da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, 3 kişi tabancayla vurularak, 1 kişi ise darp sonucu yaralandı. Polis, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Abone ol

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi 9. Başaran Sokak’ta meydana geldi. Araçlarıyla seyir halinde olan iki grup, yolda karşılaşınca durdu. Araçlardan inen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü.

Gökhan E. ve Ahmet E. isimli şüpheliler, araçlarından aldıkları tabancayla karşı gruba ateş açtı. Aynı aileden Hasan Ç., Ferdi Ç. ve Veli Ç. tabancayla vurularak, yaralandı. Kavgada Elmas Ç. ise darp edildi.

Öte yandan, taraftarlara ait olduğu tespit edilen 16 JH 536 ve 01 ANN 02 plakalı iki araca da çok sayıda kurşun isabet etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.  Polis, Gökhan E. ve Ahmet E.’yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da cesedi toprağa gömülü bulundu acılı baba 'yılların arkadaşı celladı olmuş oğlumun' dedi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan görüşme sonrası açıklama
Şişli'de mucize kurtuluş otomobilinin üzerine hafriyat kamyonu devrildi
2021 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Asgari ücret 4 bin TL olsun önerisi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklaması olay oldu AK Parti'ye her oy haram oydur
2021 Trafik cezası, araç muayenesi, pasaport ve ehliyet harcı zammı yüzde 9.11 oldu
CHP kulislerinde konuşuluyor 25 il yönetiminin bileti kesildi
ÖNCEKİ HABERLER
Halk otobüsleri İETT bünyesine geçiyor! Protokol imzalandı
Teröristlerden 'Ermenistan' itirafı
Gaziantep kaçtı Malatyaspor yakaladı
MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan AP'nin Maraş ve Kıbrıs kararına tepki
Doya Doya Moda Özde kimdir kaç yaşında kaç kilo?
Yorumlar