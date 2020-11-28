Gaziantep kaçtı Malatyaspor yakaladı

Süper Lig'in 10. haftasında cumartesi gününün açılışı Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor arasındaki mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

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Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Kırmızı-siyahlılar, 10 kişi kaldığı maçta 90+5. dakikada yediği golle galibiyeti kaçırdı ve karşılaşma 2-2 bitti. Bu sonucun ardından Gaziantep puanını 15 yaptı. Yeni Malatyaspor ise 12 puana yükseldi.

Gaziantep FK 2-2 Yeni Malatyaspor

19' Mirallas

48' Oğuz Ceylan (Gaziantep FK-kırmızı kart)

49' Adem Büyük

74' Kana-Biyik

90+5' Jetmir Topalli

90+5' Marius Sumudica (Gaziantep FK-kırmızı kart)

90+9'da Gaziantep'te Marius Sumudica itirazlar sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Sumudica, soyunma odasına doğru giderken Yeni Malatyaspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'na serzenişte bulundu. Gaziantep FK'da Oğuz Ceylan da kırmızı kart gören isimler arasında yer aldı.