Antalya'da cesedi toprağa gömülü bulundu acılı baba 'yılların arkadaşı celladı olmuş oğlumun' dedi
ANTALYA'da 6 gündür kayıp olarak aranan Aykut Çakal'ın (24) cansız bedeni, ormanlık alanda el ve ayakları bağlı toprağa gömülü halde bulundu. Çakal'ın katil zanlısı olarak yakın arkadaşı M.K. aranıyor. Talihsiz genci boğarak öldüren M.K.'nin Çakal'ın otomobilini satıp parasını almak için Suriyeli bir genci dublör olarak kullanıp, satış işlemi yaptırdığı ortaya çıktı.
Burdur’un Bucak ilçesinden Antalya'ya taşınan ve giyim üzerine bir mağazalar zincirinde reyon yöneticisi olarak çalışan Aykut Çakal'dan İstanbul'da yaşayan ailesi 23 Kasım gecesinden sonra haber alamadı. Aile, durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan polis ekipleri, Aykut Çakal'ın ayağına sıcak su döküldüğünü bu nedenle rapor aldığını, o tarihten itibaren cep telefonunun sinyal vermediğini belirledi.
Tüm aramalara rağmen Aykut Çakal'ın izine rastlanmazken, aile, oğullarının kaybolmasının ardından 2008 model otomobilinin Muratpaşa ilçesi Sinanoğlu Caddesi üzerindeki bir galeriye satıldığını, satış işlemini gerçekleştiren kişinin de arkadaşı M.K. olduğunu öne sürdü. M.K.'nin, satış işlemleri sırasında da Aykut Çakal'a benzeyen Suriyeli bir genci aracın sahibiymiş gibi yanında getirdiği iddia edildi.
Benzerini dublör olarak kullanmış
Çalışmalarını bu yönde genişleten ekipler, Aykut Çakal'ın benzeri Suriyeliye ulaştı. Gözaltına alınan Suriyeli, Aykut Çakal'ı otomobilini satıp parasını almak için M.K. ile boğarak öldürdüklerini, cesedini de Varsak bölgesindeki ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti.
Boğarak öldürüp gömmüşler
Adı açıklanmayan şüphelinin belirttiği ormanlık alanda arama yapan polis, Aykut Çakal'ın el ve ayakları bağlı cesedini, toprağa gömülü halde buldu. Ekipler tarafından gömüldüğü yerden çıkartılan Çakal'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'un Silivri ilçesine gönderildi.