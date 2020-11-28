Halk otobüsleri İETT bünyesine geçiyor! Protokol imzalandı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, halk otobüsleri yöneticilerine "Sizler İstanbul taşımacılık sisteminin artık denetimli ve güvenli bir parçası haline geldiniz" dedi.

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Halk otobüslerinin İETT bünyesine geçmesini öngören protokol bugün imzalandı.

İmza töreninde konuşan İmamoğlu, "Başından beri savunduğumuz bir sistemi anlatmak isterim. Müzakere, diyalog kurma anlamında sağlıklı bir masa kurulduğunda istenilen sonuca ulaşılabiliyor. Bizim elde edilmiş hakları yok etmek gibi bir tavrımız olmaz. Yenilikler masaya koyup tartışmak yaptığımız" ifadelerini kullandı.

Sahada artık tek çeşit otobüs olacak

Vatandaşlar için çok önemli bir adım attıklarını vurgulayan İmamoğlu, "Sizler İstanbul taşımacılık sisteminin artık denetimli ve güvenli bir parçası haline geldiniz. Aslında maddi olarak biz risk alıyoruz ama burada amaç vatandaşımızın en iyi hizmeti almasını sağlamak. İstanbul'un ulaşım sorunu çok önemli bir sorun. O yüzden çok önemli bir adım attık hep beraber. Vatandaşımız nezdinde niyetimiz ilkbaharda bu işi bitirmek, sahada artık tek çeşit otobüs olacak. Tüm araçların hizmeti aynı kalitede olacak" diye konuştu.