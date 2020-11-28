BIST 1.329
DOLAR 7,81
EURO 9,35
ALTIN 449,55
HABER /  POLİTİKA
ADV Boyner'den Şahane Cuma indirimleri
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Halk otobüsleri İETT bünyesine geçiyor! Protokol imzalandı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, halk otobüsleri yöneticilerine "Sizler İstanbul taşımacılık sisteminin artık denetimli ve güvenli bir parçası haline geldiniz" dedi.

Abone ol

Halk otobüslerinin İETT bünyesine geçmesini öngören protokol bugün imzalandı.

İmza töreninde konuşan İmamoğlu, "Başından beri savunduğumuz bir sistemi anlatmak isterim. Müzakere, diyalog kurma anlamında sağlıklı bir masa kurulduğunda istenilen sonuca ulaşılabiliyor. Bizim elde edilmiş hakları yok etmek gibi bir tavrımız olmaz. Yenilikler masaya koyup tartışmak yaptığımız" ifadelerini kullandı. 

Sahada artık tek çeşit otobüs olacak

Vatandaşlar için çok önemli bir adım attıklarını vurgulayan İmamoğlu, "Sizler İstanbul taşımacılık sisteminin artık denetimli ve güvenli bir parçası haline geldiniz. Aslında maddi olarak biz risk alıyoruz ama burada amaç vatandaşımızın en iyi hizmeti almasını sağlamak. İstanbul'un ulaşım sorunu çok önemli bir sorun. O yüzden çok önemli bir adım attık hep beraber. Vatandaşımız nezdinde niyetimiz ilkbaharda bu işi bitirmek, sahada artık tek çeşit otobüs olacak. Tüm araçların hizmeti aynı kalitede olacak" diye konuştu. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 2021 motorlu taşıt vergisi oranları! 2021'de kim ne kadar ödeyecek? Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan görüşme sonrası açıklama
Şişli'de mucize kurtuluş otomobilinin üzerine hafriyat kamyonu devrildi
2021 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Asgari ücret 4 bin TL olsun önerisi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklaması olay oldu AK Parti'ye her oy haram oydur
2021 Trafik cezası, araç muayenesi, pasaport ve ehliyet harcı zammı yüzde 9.11 oldu
CHP kulislerinde konuşuluyor 25 il yönetiminin bileti kesildi
ÖNCEKİ HABERLER
Teröristlerden 'Ermenistan' itirafı
Gaziantep kaçtı Malatyaspor yakaladı
MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan AP'nin Maraş ve Kıbrıs kararına tepki
Ordu’da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor
Doya Doya Moda Özde kimdir kaç yaşında kaç kilo?
Yorumlar 1 yorum