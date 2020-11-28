BIST 1.329
DOLAR 7,81
EURO 9,35
ALTIN 449,55
HABER /  YEREL
ADV Boyner'den Şahane Cuma indirimleri
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Katar açıklaması

Demirören Haber Ajansı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Katar ile yapılan geniş kapsamlı anlaşmalarla illgili muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi. Altun, "Söz konusu ikili anlaşmaları, daha birçok uluslararası yatırımcıyla devam ettirmeye ve mandacı zihniyete teslim olmadan ekonomimizi ve ülkemizi daha da büyütmeye kararlıyız" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Katar ile imzalanan anlaşmalara muhalefetten gelen eleştirilere tepki gösteren Altun, yatırımlar ve reformlarla ilgili kararlılık mesajları verdi. 

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tüm dünyayı siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda olumsuz yönde etkileyen koronavirüs salgınına rağmen hukuk ve ekonomi alanlarında güçlü reformların hazırlığını yaparak Türkiye’yi çok daha ileri bir noktaya taşımaya kararlı olduklarını belirtti.

Altun, "Ülkemize üst düzey uluslararası yatırım çekmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. İki gün önce gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6'ncı Toplantısı bunun somut ve başarılı bir örneğidir. Ülkemizin ekonomisine olan güvenin tescili niteliğinde olan söz konusu ikili anlaşmaları, daha birçok uluslararası yatırımcıyla devam ettirmeye ve mandacı zihniyete teslim olmadan ekonomimizi ve ülkemizi daha da büyütmeye kararlıyız" dedi.

İlgili Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklaması olay oldu AK Parti'ye her oy haram oydur İnce'den Katar ile anlaşmalara tepki: 'Yerli ve Milli' masalı Katar’a kadar sürdü Katar Borsa İstanbul'a ortak oldu ve İstinye Park'ı aldı! İşte Katar ile yapılan anlaşma
SON DAKİKA HABERLERİ
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan görüşme sonrası açıklama
Şişli'de mucize kurtuluş otomobilinin üzerine hafriyat kamyonu devrildi
2021 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Asgari ücret 4 bin TL olsun önerisi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklaması olay oldu AK Parti'ye her oy haram oydur
2021 Trafik cezası, araç muayenesi, pasaport ve ehliyet harcı zammı yüzde 9.11 oldu
CHP kulislerinde konuşuluyor 25 il yönetiminin bileti kesildi
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da iki grup arasında silahlı çatışma: 4 yaralı
Halk otobüsleri İETT bünyesine geçiyor! Protokol imzalandı
Teröristlerden 'Ermenistan' itirafı
Gaziantep kaçtı Malatyaspor yakaladı
MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Doya Doya Moda Aleyna Türkoğlu kimdir yaşı kaç kilosu ve boyu
Yorumlar