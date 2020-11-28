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Fatih Altaylı'dan Ahmet Hakan'a: Gazetenin artık rencide olacak bir okuru da kalmamış olabilir mi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü yazısında, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a yanıt verdi. Fatih Altaylı, "Gazetenin artık rencide olacak bir okuru da kalmamış olabilir mi" diye sordu.

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Ahmet Hakan, Hürriyet’teki köşesinde 26 Kasım’da “Siyasi analiz yapmadan önce bilinmesi gerekenler” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Hakan yazısında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında Bülent Arınç’ın Demirtaş’ın kitabını övmesiyle ilgili olarak ‘Rencide oldum’ dedi. Sonuç? Artık içinde ‘rencide’ geçen cümleler kurmak moda. O halde ben de kurayım: Vaka sayısının açıklanmaması, bir vatandaş olarak beni rencide ediyordu” ifadelerini kullandı.

"Yoksa gazetenin artık rencide olacak bir okuru da kalmamış olabilir mi?"

Altaylı bugünkü yazısında, Hakan’ın “Vaka sayılarının açıklanmaması beni rencide ediyordu” sözlerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın gerçek vaka sayılarını açıkladığı güne denk geldiğini belirtti.

Hakan’a seslenen Altaylı, “Vaka sayılarının açıklanmamasından rencide olan genel yayın yönetmeninin gazetesinin 1. sayfasında 3 ay sonra yeniden açıklanmaya başlanan ve günün en önemli gelişmesi olan vaka sayıları yer almadı. Acaba gazetenin okurları da bu durumdan rencide olmuşlar mıdır? Yoksa gazetenin artık rencide olacak bir okuru da kalmamış olabilir mi!” dedi.

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