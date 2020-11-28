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Ataşehir'de ormanda kurtarma operasyonu

Demirören Haber Ajansı

ATAŞEHİR'de Kayışdağı ormanında oğluyla birlikte mantar toplamak isteyen kadın dengesini kaybederek düştü. Ayağı kırılan kadın, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 16.00 sıralarında Kayışdağı ormanında meydana geldi. 64 yaşındaki Zeynep Taşçı, oğlu ile birlikte mantar toplamak için ormanın içinde gezmeye başladı. Taşçı, mantar aradığı sırada dengesini kaybederek yere düştü.

Ayağı kırılan kadının yardımına hemen oğlu koştu. Oğlu hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, sedye ile ormanın içine girdi. Bir süre sonra ekipler yaşlı kadının düştüğü yeri tespit etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Taşçı, daha sonra sedyeye konuldu. İtfaiye ve sağlık ekipleri ile birlikte mantar toplamaya gelen diğer vatandaşların yardımıyla Zeynep Taşçı ambulansın olduğu yere taşındı. Hastaneye kaldırılan  kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Mantar toplamaya gelen bir vatandaş "Mantar ararken ayağı kayıp düştü. Ayağı kırılmış herhalde .Bizde hemen yardıma koştuk. Oğluyla birlikte gelmiş " diye konuştu.

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