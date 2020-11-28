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Maradona’nın mezarının geri kazılmasını talep etti! 'Diego'nun oğlusun' iddiası

Demirören Haber Ajansı

Futbol efsanesi Diego Maradona'nın ölümünden sonra Santiago Lara (19) isimli bir genç mahkemeye başvurdu. DNA testi için mezarın geri kazılmasını isteyen Lara, annesinin ölmeden önce 'Diego'nun oğlu olduğunu' söylediğini öne sürdü. Mahkeme bu başvuruyu kabul edecek mi? Onu zaman belirleyecek.

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Arjantinli 19 yaşındaki Santiago Lara, futbol efsanesi Diego Armando Maradona’nın defninden sonra avukatına DNA testi için Maradona’nın mezardan çıkarılması konusunda başvuruda bulunma talimatı verdi. Avukat Jose Nunez, Santiago'nun memleketi La Plata şehrindeki bir aile mahkemesine; Maradona'nın otopsisi, DNA sonuçları ve cesedinin bir mahkeme morguna nakledilmesi için mezardan çıkarılmasını talep eden yazılı bir talepte bulundu.

Nunez ve iş ortağı Juan Benitez tarafından dosyalanan 4 sayfalık belgede, Diego Maradona'nın 'Santiago Lara'nın gerçek kimliğini bulabilmesi için' DNA testleri yapılıncaya kadar mezardan çıkarılması ve korunmasının talep edildiği ifade edildi.

"Ölümünden önce Diego'nun oğlu olduğumu söyledi"

Nunez'in mezar açma talebini doğrulamasından bir gece sonra bir televizyon kanalına konuşan Santiago, “Annem ben sadece 3 yaşındayken öldü, ancak ölümünden günler önce konuşmak için vantilatörünü çıkardığında bir grup avukata Diego'nun oğlu olduğumu söyledi. Sadece kim olduğumu bilmek istiyorum. İşlerin mali tarafı benim için önemli olan bir şey değil" ifadelerini kullandığı belirtildi.

'7 yıllık ilişkisi olduğu' iddiası

Santiago'nun annesi olan ve Maradona ile sürekli ayrılıp barıştıkları 7 yıllık bir ilişkisi olduğu iddia edilen Natalia Garat'ın 2006'da 23 yaşındayken akciğer kanserinden hayatını kaybettiği belirtildi. Natalia'nın eski erkek arkadaşı Marcelo Lara’nın, Santiago'yu kendi oğlu gibi büyüttüğü ifade edildi. Ayrıca Maradona'nın, eski eşi Claudia Villafane ve uzun dönem ilişki yaşadığı Verocina Ojeda da dahil olmak üzere 4 farklı kadından 2 erkek ve 3 kızı kendi çocuğu olarak tanıdığı belirtildi.

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