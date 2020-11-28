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Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı dağıtılıyor! ABD’de başladı

Demirören Haber Ajansı

ABD'de, Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucusu olduğu BioNTech ile Pfizerin koronavirüs aşısı dağıtıma başladı. İlk parti, United Havayolları'nın charter uçuşlarıyla gerçekleştirilecekken aşı kuru buz bulunan özel çantalarda taşınacak.

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Pfizer ile BioNTech ortaklığı tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk partisinin, United Havayolları tarafından soğutulmuş olarak özel çantalarda ABD içinde charter uçuşlarıyla dağıtımına başladığı belirtildi. Yetkililer, söz konusu aşının FDA tarafından acil durum onayı verilinceye kadar ABD vatandaşlarına yapılmayacağı dile getirildi.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer daha önce yaptığı açıklamada koronavirüs aşısının birleştirileceği ve soğutulmuş özel paketlerde dondurulmuş olarak aşı kullanım noktalarına dağıtacağını ana merkezlerin Kalamazoo Michigan ve Puurs Belçika olduğunu duyurmuştu.

'Kuru buz' için özel onay 

United Airlines'in aşıları taşıyan uçuşları hakkında detay verilmezken, küresel ölçekte aşıların dağıtımı için Covid Hazırlık Görev Ekibi kurduğu belirtildi. United Havayolları, ayrıca uçuşlarda genellikle izin verilenden daha fazla kuru buz kullanmak için Federal Havacılık İdaresi (FAA) onayı da istedi. Diğer yandan FDA’nın United Havayolları’na her uçuş için 6 bin 800 (15.000 pounds) kilo kuru buz taşıma izni verdiği ifade edilirken, bu rakam normalin 5 kat daha fazlası olduğu kaydedildi.

İngiltere'den ilk adım: Öte yandan, İngiliz hükümeti de koronavirüs aşısının uygulanmasından sorumlu Sağlık Bakanı olarak Nadhim Zahawi'yi atadığını duyurdu.

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