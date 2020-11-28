Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sahillerde insan seli! Caddebostan'a akın ettiler
TÜRKİYE'de bugün akşam 20:00'den sonra başlayacak kısıtlamaya saatler kala sahillerde kalabalık oluştu. Caddebostan Sahili, onlardan biriydi.
Kadıköy Caddebostan Sahili'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesin yoğunluk yaşandı. Güneşi de gören İstanbullular deniz kenarına akın etti.
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Sahile gelen ve çoğunluğunu gençlerin oluştuğu vatandaşlar, yürüyüş yaptı, bisiklete bindi.
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Bazıları ise çimlerde veya deniz kenarına oturdu. Zaman zaman sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği gözlendi.
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Fazla güneşi görünce uykusu gelenler bile oldu.
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