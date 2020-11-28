Adem Ljajic, sakatlığı nedeniyle F.Bahçe maçında oynayamayacak

Beşiktaş'ta sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen Sırp futbolcu Adem Ljajic, Fenerbahçe maçının kadrosundan çıkarıldı.

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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

Sırp orta saha oyuncusu Adem Ljajic, sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı. Siyah beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic, Fenerbahçe maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.