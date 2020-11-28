Okan Buruk: Yaptığımız hatalar bütün emeği aldı götürdü

Süper Lig'de Başakşehir 3-0 öne geçtiği Denizlispor karşısında skoru koruyamadı. 3-3'lük beraberlikle biten karşılaşması sonrası iki takımın teknik adamları açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, yapılan oyun hataları ve değişikliklere dikkat çekti.

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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bugün burada çok daha farklı şeyler konuşmamız gerekirken 90 artılarda yediğimiz iki golle kaybettiğimiz puanı konuşacağız. Bu tabii ki insanı üzüyor. İlk 45 dakika çok üstün oynadık, soyunma odasına 2-0 önde girdik. İkinci yarı 3'üncü golü bulduk. 3-1 sonrası rakibimizin hücum hamleleri oldu. Bizim de yakaladığımız pozisyonlar oldu. Sonlandırmada problem yaşadık. " dedi.

Sözlerine devam eden Okan Buruk, "Dördüncü golü bulup maçı bitirme şansı bize geldi ama son pas tercihlerimiz doğru olmayınca bunu yapamadık. Tabii üç gün sonra bir maç daha oynayacağız. Bu yoğun tempoyu düşünerek oyuncu değişiklikleri yaptık. Yorgunlukları olan arkadaşlarımızı dinlendirdik. Belki de bu maçın sonundaki beraberlik biraz yaptığımız değişikliklerden de kaynaklanıyor olabilir. Tabii ki futbolun içerisinde bunlar var. Çok rahat kazanabileceğimiz bir karşılaşmayı bitirebilirdik ama iki tane hatayı üst üste yaptık." diye konuştu.

"Bizim seviyemizde bir takımın yapmayacağı şeyleri yaptık"

Okan Buruk, "Burada rakibin de pozisyon içinde aktif olmadığı anda topu kendi kalemize vurduk. Şanssız iki gol yedik, iki puan kaybettik. Bundan dolayı üzgünüz. Bizim seviyemizde bir takımın yapmayacağı şeyleri yaptık maç sonunda. Bu hatalar maç içerisinde verdiğimiz emeği de aldı götürdü. Şimdi Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanmaya başlayacağız. Moral bozukluğu oldu tabii ki bu maç bizim için ama hem Şampiyonlar Ligi hem ligde kendimizi toparlayıp yolumuza devam etmeye çalışacağız" cümlelerini vurguladı.

Kenan Atik: Büyük moral oldu

Yukatel Denizlispor teknik sorumlusu Kenan Atik ise yaptığı açıklamada, "3-0'dan Başakşehir gibi takıma 3 gol atıp beraberliği yakalamak büyük moral oldu. Taraftarlarımıza, bize güvenen Denizli halkına bu güvenlerinin boşa çıkmadığını gösterdiler. Denizlispor onuruyla, şerefiyle kendine yakışan futbolu oynamak için mücadele eder. Kazanırız, kaybederiz fark etmez. Bugün en azından ligin en iyi takımlarında birine 3-0'dan geri dönmek sevindirici. Kulübümüze de hayırlı olsun. Tabii işimiz bitmedi. Ligde kıran kırana mücadele var. Denizlispor'u daha iyi yerlere çıkarmak için çabalayacağız" dedi.