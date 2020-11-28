Sokağa çıkma kısıtlamasında Türkiye sessizleşti! İşte yurttan yansıyan görüntüler

Tüm Türkiye’de saat 20.00 itibari ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri tüm ilde denetimlerini gerçekleştirmeye devam etti. İşte yurtta sokağa çıkma yasağı sessizliği...