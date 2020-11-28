Sokağa çıkma kısıtlamasında Türkiye sessizleşti! İşte yurttan yansıyan görüntüler
TÜRKİYE'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının yeniden başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü.
Tüm Türkiye’de saat 20.00 itibari ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri tüm ilde denetimlerini gerçekleştirmeye devam etti. İşte yurtta sokağa çıkma yasağı sessizliği...
Malatya, (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında sessizliğin yaşandığı kentlerden biriydi. Temizlik görevlileri, boş kalan sokaklarda görevlerini yerine getirdi.
Samsun Merkez Atakum ilçesinde işlek caddelerinden olan Alparslan Bulvarı'nda sınırlamanın başlamasının ardından sakinlik gözlendi. Polis denetimlerde bulundu.
Edirne