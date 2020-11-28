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10'uncu haftayı korona vurdu! Süper Lig'de iki takımdan açıklamalar

İhlas Haber Ajansı

Kayserispor ve Sivasspor'da koronavirüs vakaları görüldü. Henüz Süper Lig'in 10'uncu hafta heyecanını yaşamayan iki takımda toplam 5 vaka tespit edildi. Kayserispor'daki vakalar da belirtildi.

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Süper Lig’in 10. hafta maçında Pazartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak DG Sivasspor’da maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Kırmızı-beyazlılar, bir futbolcunun ve teknik heyetten iki kişinin pozitif bulgular verdiğini duyurdu. Kayserispor'da da durum aynı... Bu hafta sahasında oynayacağı Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor'dada 2 futbolcu pozitif çıktı.

Sivasspor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Göztepe maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Covid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun ve teknik heyetten 2 kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. 3 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadesi kullanıldı.

Kayserispor'da pozitifler: Denis Alibec ile Nurettin Korkmaz

Hes Kablo Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan Koronavirüs (Covid-19) taramasında 2 futbolcumuzda sonuç pozitif çıkmıştır. TFF ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

Edinilen bilgilere göre, Kayserispor'da Denis Alibec ile Nurettin Korkmaz'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Hes Kablo Kayserispor kulübünde son olarak Wilfried Kanga koronavirüse yakalanmış ve tedavi olduktan sonra takıma katılmıştı.

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