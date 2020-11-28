Çaykur Rizespor Galatasaray Süper Lig maçı özet ve golleri

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip Diagne'nin adeta yıldızlaştığı mücadelede rakibini farklı mağlup etmeyi başardı.

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Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, ilki penaltıdan olmak üzere 45+1, 52 ve 79. dakikalarda Senegalli golcü Mbaye Diagne ile 86. dakikada Taylan Antalyalı'dan geldi.

Rizespor'da Boldrin, 76. dakikada ikinci sarı kartını ve ardından kırmızı kartını görerek oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran ve bu süreçte 4. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 20 yaptı. 6 maç sonra yenilen Rizespor ise 12 puanda kaldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Hatayspor ile karşılaşacakken, Rizespor ise deplasmanda Karagümrük'e konuk olacak.

Çaykur Rizespor 0-4 GALATASARAY (MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI)

90 VE MAÇ BİTTİ

86' Gol... Rizespor 0-4 Galatasaray (Taylan Antalyalı)

79' Gol... Rizespor 0-3 Galatasaray (Diagne)

77' Rizespor'da Fernando Boldrin ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Ev sahibi ekip 10 kişi kaldı.

72' Rizespor'da savunma arkasına hareketlenen Morozyuk'a doğru atılan pasın şiddeti fazla olunca top auta çıktı.

63' Rizespor'da Mykola Morozyuk rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

59' Rizespor'da Morozyuk'un sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Marcao kesti.

52' Gol... Rizespor 0-2 Galatasaray (Diagne)

İlk yarı sonucu: Rizespor 0-1 Galatasaray

45+2' Gol... Rizespor 0-1 Galatasaray (Diagne)

34' Galatasaray'da Feghouli bir sakaltık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.

32' Rizespor'da ceza yayı üzerinde topla buluşan Skoda iyi bir vuruş yapamadı ve şutu farklı şekilde auta gitti.

28' Bu defa Emre Akbaba'nın kullandığı köşe vuruşunu önce Rizespor savunması uzaklaştırdı, ardından ceza sahası dışında topu önünde bulan Emre Taşdemir'in gelişine vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

17' Emre Akbaba'nın ceza yayı üzerinden çektiği cılız şutu kaleci Gökhan'ın kucağında kaldı.

11' Galatasaray'da birbirleriyle çarpışan Donk ve Samudio yerden kalkamadı. Maçın hakemi oyunu durdurdu.

8' Galatasaray'da Emre Kılınç'ın sol kanattan yaptığı ortası kaleci Gökhan'da kaldı.

3' Galatasaray'da Emre Akbaba'nın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Oğulcan'ın vuruşu üstten dışarı gitti.1' Maç başladı...

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Emir, Melnjak, Donsah, Abdullah, Baiano, Boldrin, Samudio, Skoda.

Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Diagne.

HAKEM: Atilla Karaoğlan

STAT: Çaykur Didi

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

Çaykur Rizespor ise ligde 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti. İzolasyon süreçleri devam eden 5 futbolcu oynayamayacak

Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için takımdan ayrı olan 5 futbolcu, bugün takımdaki yerini alamayacak.

İzolasyon süreçleri devam eden Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda ve Okan Kocuk, Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek. Tedavisinin ardından özel çalışmalara başlayan Radamel Falcao'nun durumu ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

Taylan Antalyalı ceza sınırında

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Çaykur Rizespor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Taylan Antalyalı sarı kart görmesi durumunda 11. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında görev alamayacak.