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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplantı gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya başkanlık eden Bakan Koca, 'İstanbul’da ağır hasta artışı var; risk devam ediyor' dedi.

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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Bakan Fahrettin Koca başkanlığında, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bakan yardımcıları, başkanlar ve başhekimlerin katıldığı değerlendirme toplantısı yapıldığını duyurdu. Sağlık Bakanı Koca da toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’ni ziyaret ettiğini açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından İstanbul'da sağlık yöneticileri ile haftalık değerlendirme toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade ederek "Pandemi yönetimi ve sağlık hizmetlerimizin durumunu gözden geçirdik. İstanbul’da ağır hasta artışı var; risk devam ediyor. Kısıtlama olmayan zamanları da, mecbur olmadıkça evde geçirelim” dedi.

Bakan Koca'dan 'aşı' açıklaması

Aşı ile ilgili de paylaşımda bulunan Koca “COVID-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık. Alternatif üreticilerle de görüşmelerimiz devam ediyor. Daha önce de açıkladığım gibi bedelsiz olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz. Devletimiz vatandaşının yanındadır” ifadelerini kullandı.

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