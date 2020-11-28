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Afyonkarahisar'da komşuların 'kötü koku' ihbarı üzerine evde ceset bulundu

AFYONKARAHİSAR'da, komşuların 'kötü koku' ihbarı üzerine girilen evde 88 yaşındaki adam ölü bulundu. Ekipler, cansız bedenin 10- 15 gün önce öldüğünü aktardı.

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Afyonkarahisar Kadınana Caddesi'ndeki Enfiyecioğlu Apartmanı'nda yaşayan Mehmet Selahattin Örsdemir'in evinden gelen kötü koku üzerine komşular akşam saatlerinde durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Eve giren ekipler, yatağında Selahattin Örsdemir’in cansız bedeniyle karşılaştı. Çağrılan sağlık ekipleri Örsdemir'in 10- 15 gün önce öldüğünü tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ise evde şüpheli bir durum olmadığını belirledi.

Örsdemir'in cansız bedeni inceleme yapılması için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Yapılacak otopsi sonucunda Selahattin Örsdemir'in ölüm nedeni belirlenecek..

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