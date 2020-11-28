Fransa savaş alanı gibi Paris karıştı! Macron ve Bakanlara istifa çağrısında polise taşlı saldırı
FRANSA'da onbinlerce kişi, kabul edilen yasa tasarısını protesto için sokaklara döküldü. Otomobillerin ateşe verildiği protestoda, Macron hükumeti ve bakanlar istifaya çağrıldı. Polis, arbede yaşadığı protestocuları
Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Republique Meydanı’nda bir araya gelen kişiler, Bastille Meydanı’na yürüyerek, hükümet tarafından çıkarılmak istenen “Küresel Güvenlik” yasasını ve artan polis şiddetini protesto etti.
Göstericilerin çoğunluğunu medya çalışanları, gazeteciler, sendikalar, sol gruplar ve sivil toplum örgütleri oluşturdu
Bakana istifa çağrısı: Göstericiler, ellerinde geçtiğimiz günlere Mecliste yapılan oylamada yasa tasarısına “evet” oyu veren milletvekillerinin fotoğraflarını taşırken, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’e istifa çağrısında bulundu.
Eylemciler, polise taş ve havai fişekler ile saldırırken, polis göz yaşartıcı gaz ile karşılık verirken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da hedefteydi.