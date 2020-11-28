Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte bütün detaylar

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde yarın saat 10.00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İşte sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak saatler ve tüm detaylar.

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Koronavirüsle mücadelede artan vaka sayılarını durdurabilmek amacıyla geçen hafta uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta da geçerli. Saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışında uygulanacak olan kısıtlama, bugün saat 20.00'de başladı. İşte merak edilen tüm detaylar...

Sokağa çıkma kısıtlaması saatleri

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci bir emre kadar hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması;

Bu hafta sonu; 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00’den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00’a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00’den 30 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar uygulanacaktır.

İkinci bir emre kadar devam edecek

Geçen hafta illerimize gönderdiğimiz “Koronavirüs Yeni Tedbirleri” konulu genelgemizde belirtilen “açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar” ile “istisna kapsamında olan kişiler” başlıkları altındaki maddeler, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında da aynı şekilde geçerli olacaktır.

65 yaş ve üstü 10.00-13.00 saatleri arasında çıkabilecek

Tüm kentlerimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), arasında çıkabilecekler.

20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler.

AVM ve marketler 10.00'da açılacak

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet verebilecekler.

Açık olacak diğer kurumlar

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri,

Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.), Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi), Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

Oteller ve konaklama yerleri, Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar, Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, Üretim ve imalat tesisleri,

Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları, Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir), Sebze/meyve toptancı halleri.