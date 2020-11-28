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CHP'li vekilin sözleri şoke etti! 'Devletin ordusu Katar'a satıldı'

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın katıldığı canlı yayında kullandığı 'Ordu satıldı' ifadesi büyük tepki çekti. Hem programın diğer konukları hem de canlı yayını takip edenler adeta neye uğradığını şaşırdı.

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Habertürk ekranlarında izleyiciyle buluşan ve Türkiye gündeminin hafta boyu tartışılan başlıklarının, alanında uzman isimlerle masaya yatırıldığı 'Gerçek Fikri Ne' programında tansiyon yükseldi.

Türkiye'nin ekonomik durumu ve yabancı yatırımcıların faaliyetlerine ilişkin görüşlerin tartışıldığı anda söz alan CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır'ın ifadeleri büyük tepki çekti. Başarır, Tank Palet Fabrikası'nın Katar'a satılmasını ordu Katar'a satıldı sözleriyle eleştirdi.

''Devletin ordusu Katar'a satıldı"
''Cumhuriyet tarihinde ilk kez 'Devletin ordusu Katar'a satıldı'' şeklinde bir ifade kullanan CHP'li vekilin bu sözleri diğer konuklar tarafından çok sert karşılık buldu. Tank palet fabrikasının satılması ordunun da satılması demektir iddiasını savunan Ali Mahir Başarır'ın açıklamaları adeta herkesi şoke etti.

Programın diğer konuklarından, Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir'in ''Türkiye Cumhuriyetinin silahlı kuvvetlerinin satıldığını nasıl söylersiniz'' şeklindeki tepkisi üzerine sesini daha da yükselten Başarır'ın ısrarla uzun süre sözlerinin arkasında durması tepkiyle karşılandı. Programın ilerleyen bölümlerinde ise CHP'li Başarır sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. 

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