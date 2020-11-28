BIST 1.329
DOLAR 7,81
EURO 9,35
ALTIN 449,55
HABER /  DÜNYA
ADV Boyner'den Şahane Cuma indirimleri
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Yunanistan'dan Ege'de tehlikeli girişimler

Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, Girit Adası’nda konuşlu bulunan Ruslar'a ait S-300 hava ve füze savunma sistemini test etti.

Abone ol

Yunanistan, Girit Atış Poligonunda 23-27 Kasım arasında süren tatbikatta, Rusya'ya ait S-300 hava ve füze savunma sistemlerini test etti. Tatbikata, Yunanistan ve Almanya’nın yanı sıra Hollanda ve ABD’den de askeri personel katıldı. Tatbikatta başta Rus S-300 füzeleri olmak üzere TOR-M1 ve OSA-AK Yönlü Füze (K/B) sertifika atışlarının yanı sıra HAWK, ASRAD ve MANPAD (STINGER) füzeleriyle atışlar yapıldığı belirtildi. Öte yandan, tatbikatta uçaksavar füzeleri, Yunan uçaksavar savunma sistemine entegre edilmiş Rus, Amerikan ve Alman yapımı orta ve kısa menzilli füze savunma sistemleri bir hafta boyunca denenerek ateşlendi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da resmi anaokulu ve anasınıfları hakkında 'uzaktan eğitim' kararı
Rıdvan Dilmen: Futbolu öldürmek için her şeyi yapıyorlar
Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte bütün detaylar
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (28 Kasım 2020)
Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı dağıtılıyor! ABD’de başladı
Adem Ljajic, sakatlığı nedeniyle F.Bahçe maçında oynayamayacak
ÖNCEKİ HABERLER
10'uncu haftayı korona vurdu! Süper Lig'de iki takımdan açıklamalar
Okan Buruk: Yaptığımız hatalar bütün emeği aldı götürdü
Maradona’nın mezarının geri kazılmasını talep etti! 'Diego'nun oğlusun' iddiası
Kütahya'da otobüsler çarpıştı: 1'i ağır 10 kişi yaralandı
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yeni genel sekreteri belli oldu
Bugün camiler açık mı cuma namazı var mı Diyanet?
Yorumlar