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Emniyet Genel Müdürlüğü paylaştı! 'Paylaşılan belgeler sahtedir'

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yayılan 'sahte koronavirüs genelgesi belgeleriyle' ilgili resmi hesabından açıklama yaptı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gerekli tedbirlerin sadece resmi kanallar vasıtasıyla duyurulduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada "Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler SAHTEDİR. Covid-19 tedbirleri ile alaka alınacak tüm tedbirler Resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur. Bu tür kaynağı belli olmayan SAHTE BELGELERE itibar etmeyiniz" denildi.

Yapılan açıklama:

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