Emniyet Genel Müdürlüğü paylaştı! 'Paylaşılan belgeler sahtedir'

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yayılan 'sahte koronavirüs genelgesi belgeleriyle' ilgili resmi hesabından açıklama yaptı.

Abone ol

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gerekli tedbirlerin sadece resmi kanallar vasıtasıyla duyurulduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada "Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler SAHTEDİR. Covid-19 tedbirleri ile alaka alınacak tüm tedbirler Resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur. Bu tür kaynağı belli olmayan SAHTE BELGELERE itibar etmeyiniz" denildi.

Yapılan açıklama: