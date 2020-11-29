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Yılmaz Vural ikinci kez korona oldu yoğun bakıma yattı! Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, 5 ayda ikinci kez koronavirüse yakalandı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Covid-19'a ikinci kez yakalananların hastalığı daha ağır geçirdiği konuşulmaya başlandı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "İkinci kez geçiren küçük bir grup hastalığı birinciden daha ağır geçiriyor” dedi.

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COVID-19’a haziran ayında yakalanan ve tedavisinin ardından testleri negatife dönen teknik direktör Yılmaz Vural’ın yeniden koronavirüse yakalanması ve durumunun ağır olması tartışma başlattı. Koronavirüse ikinci kez yakalananların hastalığı daha ağır geçirdiği iddia edildi. B

Ateş Kara: Küçük bir grup...

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara “Henüz dünyada böyle bir istatistik yok. Hastalığı geçiren herkeste koruyucu cevap yani antikor oluşmuyor. Antikor, kimi ne kadar koruyacak tam bilgimiz yok. Ancak gözlemlerimize göre ikinci kez geçiren küçük bir grup hastalığı birinciden daha ağır geçiriyor” dedi.

Doç. Dr. Kayıpmaz: Yeniden bulaşma ender bir durum

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz da, “COVID-19’u geçirmiş ve iyileşmiş bir kişinin bir süre sonra virüsle yeniden karşılaşmasıyla enfekte olması reenfeksiyon olarak tanımlanıyor. Benzer virüslerden edindiğimiz deneyim böyle bir yeniden bulaşma hadisesinin mümkün olabileceği yönünde. Bununla birlikte bu durum oldukça nadir" dedi.

Hastalığı yenenlere hayati öneriler...

Koronavirüs tedavisi sona erenlere önerilerde bulunan Kayıpmaz, "Hastalığı geçirmiş bireyler de mutlaka uygun maske kullanımına, kalabalıklardan kaçınmaya, kalabalık ve kötü havalandırılmış kapalı ortamlarda uzun süre bulunmamaya, en az 2 metrelik fiziki mesafeyi korumaya ve sıkı el hijyenine devam etmeli. Çünkü virüsün mutasyona uğrama ihtimali var. Ayrıca bireyler arasında bağışıklık sistemi yanıtı da farklılık gösterebiliyor." diye konuştu. 

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