Ritmik Jimnastik Grup Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu

Ritmik Jimnastik Grup Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

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Türk sporcuları, tarihi bir başarıya daha imza attı. Ritmik Jimnastik Grup Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar’dan oluşan Ritmik Jimnastik Grup Milli Takımı, Ukrayna’nın başkenti Kiev'de düzenlenen Ritmik Jimnastik Avrupa Şampiyonası’nda ‘3 çember 2 labut’ aletinde şampiyonluğu elde etti.

Türkiye bu kategoride ilk şampiyonluğuna ulaştı.

"Dünya Türk Jimnasitiğini konuşuyor"

Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar’dan oluşan Ritmik Jimnastik Grup Milli Takımı'nın, üç çember + iki labut aletinde 31.150 puanla şampiyon olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ritmik jimnastik gibi finale kalmanın "hayal" gibi görüldüğü bir branşta altın madalya alarak çok umutlandıklarını ifade eden Çelen, "Çok mutluyuz, ritmik jimnastikçilerimiz bugün Ukrayna'da Avrupa şampiyonu oldu. Kızlarımıza inancımız tamdı. Emeği geçen antrenörlerimize, teknik kadromuza özellikle de sporcularımızın ailelerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bulgaristan'da 2021 yılının haziran ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda olimpiyat kotası mücadelesini "daha güçlü şekilde" vereceklerini dile getiren Çelen, "Burada olimpiyat kotasını Dünya Şampiyonası'nda almayı başaran ülkeleri geride bırakmak bizleri çok mutlu etti. İsrail, Azerbaycan, Ukrayna olimpiyatlara kota aldı ve biz bu ülkeleri geride bıraktık. Dünya ve Avrupa Türk jimnastiğini, Türk jimnastiğinin gelişimini konuşuyor." ifadelerini kullandı.

"Güzel sonuçlar alıyoruz'

Suat Çelen, elde edilen başarılarla federasyon bünyesinde yer alan branşların çeşitliliğini Türkiye'ye göstermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Artistik jimnastik ve aerobik jimnastikte gelen başarıların ardından ritmik jimnastik ve trampolin jimnastikte de güzel sonuçlar alındığını ifade eden Çelen, "Federasyon çatımıza en son eklenmiş parkur branşı da dahil Türk jimnastiğinin hedefi bütün müsabık branşlarda, katıldığımız her şampiyonada madalyalar kazanmaktır." diye konuştu.

"Bu çocuklar bugünlerimiz, yarınlarımız''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun arayarak tebrik ettiğini belirten Çelen, "Kendilerine minnettarız. 'Bu çocuklar bugünlerimiz, yarınlarımız' dediler. Biz çok mutlu olduk, destek ve inançlarından dolayı bize güvenen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

"Son 8 yılda bin sporcudan, yüz bin lisanslı sporcuya''

Başarının jimnastik ailesine ait olduğuna vurgu yapan Çelen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son sekiz yılda 1000 lisanslı sporcudan, 100.000 lisanslı sporcuya ulaşmamızın ve tabana yayılmamızın gelecekte ne kadar büyük başarılar getireceğinin sinyallerini tüm dünyaya vermeye başladık. Bu başarı jimnastik ailesi olarak hepimizin. Yönetim kurulumuz, teknokratlarımız, hepimiz inanarak başardık. İnşallah Türk cimnastiği çok daha iyi yerlere gelecek."