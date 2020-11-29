Sokağa çıkma yasağı sona erdi! Bugün sokağa çıkma yasağı kaçta başlayacak?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilk etabı saat 10:00 itibariyle sona erdi. Bugün akşam saat 20:00'ye kadar sokağa çıkmak serbest. Ancak 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar sadece belli saatlerdi dışarı çıkabilecek...

Abone ol

Koronavirüs vakalarının hızla tırmanmasının ardından getirilen hafta sonu belli saatlerde sokağa çıkma yasağı sona erdi. Dün akşam saat 20:00'de başlayan yasak sabah saat 10:00 itibariyle sona erdi. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için ise saat sınırı var. Tek tük yasağı delenler çıksa da sokağa çıkma yasağına çok büyük oranda uyulduğu görüldü. Yeni sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

Yeni yasak saat 20:00'de başlayacak

Dün akşam saat 20:00'de başlayan yasak saat 10:00 itibariyle sona erdi. 29 Kasım Pazar yani bugün ise sokağa çıkma yasağı saat 20:00 başlayacak ve 30 Kasım Pazartesi yani yarın saat 05:00'e kadar sürecek.

65 yaş üstü hangi saatlerde dışarı çıkabilecek?

Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç) bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasak.

20 yaş altı hangi saatlerde dışarı çıkacak?

20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler.

AVM, lokanta ve berberlerin çalışma saatleri...

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında müşterilerine hizmet sunabilecekler.

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­ al hizmeti verecek şekilde açık olacak.