Sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Halkımız önlemlere uymuyor, yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız" demişti. Bu sözlerin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı genişletiyecek. Bazı iller için seyahat yasağı gündemde...

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Koronavirüs gündemiyle yarın (pazartesi) toplanacak. Kabinede artan Koronavirüs vakaları masaya yatırılırken, geçen hafta alınan tedbirlerin etkisi de değerlendirilecek. Hafta sonu sınırlı saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağının genişletilmesi ve vaka sayısının çok fazla olduğu iller için seyahat yasağı getirilmesi gündemde.

Erdoğan 'yeni önlemlerin' ipucunu vermişti

Cuma namazı çıkışı, "Maalesef vatandaşlarımız tedbirlere uyumuyor, bu durumda yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesine başkanlık edecek. Toplantıda, kısıtlı sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin sonuçlarıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sunum yapacak.

Hafta sonu sokağa çıkma ve seyahat yasağı

Kabineden sokağa çıkma yasağının genişletilmesi kararının çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor. Hafta sona belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağının tüm hafta sonu kapanma şeklinde genişletileceği belirtiliyor. Bir başka önlem olarak da vaka sayısı çok fazla artış gösteren şehirlerle ilgili seyahat yasağı da masada.

Reformlar da Kabine gündeminde

Kabine toplantısında ayrıca ekonomi, hukuk ve demokrasi alanlarında reform amacıyla atılabilecek adımlar da görüşülecek. Ekonomideki son gelişmelerin yanı sıra başta Libya, Doğu Akdeniz, Karabağ ve Suriye meseleleri olmak üzere dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak.