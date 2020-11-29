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Mersin'de büyük acı! Koronavirüs bir aileyi yok etti

Koronavirüs can almaya devam ederken, Mersin'den gelen haber herkesi üzüntüye boğdu. Tarsus ilçesinde 15 gün içinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

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Tarsus'ta emlakçılık yapan Murat Karabulut, bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Korona virüs testi pozitif çıkan Karabulut, tedavi altına alındığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde 14 Kasım'da hayatını kaybetti. Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan anne Fadime Karabulut Covid-19 semptomları gösterince hastaneye kaldırıldı. Testleri pozitif çıkan anne Karabulut 16 Kasım’da yaşamını yitirdi.

Karnındaki bebeği ile

Covid-19 nedeniyle iki ferdini kaybeden Karabulut ailesinden bir üzücü haber daha geldi. Covid-19 testleri pozitif çıkarak Mersin Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan abla Selda Karabulut da 24 Kasım’da hayatını kaybetti. Murat Karabulut’un, daha önce korona testi pozitif çıkan ancak koronayı atlatan 7 aylık hamile eşi Buket Karabulut (32) ise 25 Kasım’da rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen anne, karnındaki 7 aylık erkek bebek hayatını kaybetti.

Son olarak Murat Karabulut'un diğer ablası da koronaya yakalandı. Kaldırıldığı hastanede tedavi gören Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ personeli Şehriban Karabulut Bircan ailenin son ferdi olarak hayatını kaybetti.

Şehriban Karabulut Bircan bugün saat 14.00’te Tarsus Şehir Mezarlığında düzenlenecek cenaze töreniyle defnedilecek.

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