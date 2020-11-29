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54 yaşındaki Mike Tyson 15 yıl sonra ringlere geri döndü

ABD'li ünlü boksör Mike Tyson 15 yıl aranın ardından 54 yaşında ringlere yeniden döndü.

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Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, Roy Jones ile karşı karşıya geldi.

54 yaşındaki Mike Tyson ile 51 yaşındaki Roy Jones Jr. arasında yapılan boks karşılaşması berabere tamamlandı.

15 yıl aranın ardından düzenlenen gösteri maçında ringe çıkan Mike Tyson, rakibi Roy Jones karşısında daha istekli ve atak görüntü ortaya koydu. Jones ise daha tedbirli ve defansif kalmayı tercih etti.

8 raund süren mücadelede sık sık sarılmaların yaşanması dikkat çekerken iki ismin de birbirini yaralamamaya özen göstererek dövüşmesi maçın notları arasında girdi.

Tyson tekrar istedi

Tyson maçın ardından müsabakayı ileriki bir tarihte tekrar yapmak istediğini belirtirken Jones böyle bir kararı ailesine danışmadan almayacağını açıkladı.

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