İstanbul'da anaokulları kapanıyor mu son açıklama geldi

İstanbul'da kreşler ve anaokulları kapandı mı sorusu bugun velilerin gündemi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitimle ilgili yeni bir karar alınabileceğini bildirdi. Peki, okul öncesi eğitim kurumları ne zaman kapanıyor? Anaokulu, ana sınıfı ve kreşler de kapanacak mı?

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İSTANBUL'da anaokulları, özel kreşler kapandı mı sorusu birçok velinin gündemi oldu. Geçtiğimiz günlerde çalışan annelerin taleplerini geri çevirmeyen MEB kreşlerin eğitime yüzyüze olacak şekilde haftanın 5 günü devam etmesine karar vermişti. Peki, MEB’den okul öncesi eğitimlerle ilgili kararı hangi kurumları kapsıyor, anaokulları, ana sınıfı ve kreşler için de geçerli mi? İşte MEB’in okul öncesi eğitimle ilgili flaş açıklaması..

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, il milli eğitim müdürlüklerine, Genel Müdürlüğe bağlı okul öncesi kurumlarda "Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi" ve "Uzaktan Eğitim"e ilişkin iki yazı gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilgili yerleşim yerindeki seyrine bağlı olarak, 4 Ocak'a kadar il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından, yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitim kararı alınabileceği bildirildi.

Anaokulu, ana sınıfları ve kreşler için ne karar alındı?

"Okul Öncesinde Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi"ne ilişkin yazıda, resmi ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarındaki tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerine, 20 Kasım-4 Ocak arasında uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği ancak anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacağı anımsatıldı.

MEB'in okul öncesi eğitim kurumları ile ilgili yazıda, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar doğrultusunda Kovid-19 salgınının ilgili yerleşim yerindeki seyrine bağlı olarak, gerektiğinde il veya ilçe hıfzıssıhha kurullarının görüşünü de alarak 4 Ocak'a kadar il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitime geçme kararı alınabilecektir.

Diğer taraftan Kovid-19 salgın sürecinde, çocukların okula devam etme durumları dikkate alınarak; taşıma merkezi okullar ve yatılı bölge ortaokulları bünyesindeki ana sınıfları ile köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okul öncesi eğitim kurumları öncelikli olmak üzere, yüz yüze eğitim yapılamayacak okul öncesi eğitim kurumları ilgili il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenecek ve bu kuramlarda da uzaktan eğitime geçilecektir."

Yazıda, bir kurumdaki eğitimin tamamen yüz yüze ya da tamamen uzaktan olacak şekilde planlanacağı, bazı sınıflarda yüz yüze bazı sınıflarda uzaktan eğitim şeklinde bir planlama yapılamayacağı ifade edildi.

"Okul Öncesinde Uzaktan Eğitim" sürecine ilişkin yazıda da çocukların, eğitim etkinliklerinde bir yetişkinin desteğine ihtiyaç duymaları ve ekran karşısında uzun süre kalmanın onların gelişimlerine olan olumsuz etkileri de düşünülerek okul öncesi eğitim kurumlarındaki çocukların öğretmen rehberliğinde yüz yüze eğitime devam etmelerinin öncelikle tercih edildiği belirtildi.Kovid-19 salgınının seyri ve diğer zaruri nedenlerle okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim yapılamaması halinde, bu eğitim kademesine özgü olacak şekilde uzaktan eğitim yönteminin belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.