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AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. 

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AK Partili Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu ailesiyle izolasyon ve tedavi sürecine evinde devam ettiğini belirtti. 

Milletvekili Yılmaz, "Çok şükür sağlığımız iyiye gidiyor. Rabb'imden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Azami derecede tedbirlere uyarak bu salgın hastalığı yenmemiz gerekiyor. Lütfen kurallara hep beraber riayet edelim. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.

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