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Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonu Milli Takım sporcularını kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda şampiyon olan Milli Takım sporcularını kutladı.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda, Avrupa Şampiyonu olarak bizlere büyük bir gurur yaşatan Azra Akıncı, Duygu Doğan, Peri Berker, Nil Karabina ve Eda Asar'dan oluşan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'mızı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.  

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